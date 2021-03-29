Шанхай, Китай, 29 марта 2021, 02:26 — REGNUM В Шанхае состоялся концерт, посвященный 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.
Известный китайский пианист Ланг Ланг, дирижер Тан Мухай и музыканты Шанхайского филармонического оркестра исполнили некоторые классические произведения Бетховена, в том числе Концерт для фортепиано с оркестром №3 до минор.
Концентр в Шанхае собрал сотни зрителей на фоне пандемии, что резко контрастировало со многими концертами, посвященными Бетховену по всему миру, которые были либо перенесены в интернет, либо отменены из-за риска заражения.