Шанхай, Китай, , 02:26 — REGNUM В Шанхае состоялся концерт, посвященный 250-летию со дня рождения великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена, сообщает 27 марта агентство Синьхуа.

Известный китайский пианист Ланг Ланг, дирижер Тан Мухай и музыканты Шанхайского филармонического оркестра исполнили некоторые классические произведения Бетховена, в том числе Концерт для фортепиано с оркестром №3 до минор.

«В такие трудные времена музыка действительно является благословением. Я надеюсь, что благодаря нашей решимости и стойкости 2021 год станет годом, когда мы преодолеем пандемию и связанные с ней проблемы и двинемся вперед к более светлым дням», — сказал после концерта генеральный консул Португалии в Шанхае Исраэль Сарайва, выразив надежду, что люди во всем мире смогут черпать вдохновение и силу из произведений Бетховена.

Концентр в Шанхае собрал сотни зрителей на фоне пандемии, что резко контрастировало со многими концертами, посвященными Бетховену по всему миру, которые были либо перенесены в интернет, либо отменены из-за риска заражения.