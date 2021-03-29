Пекин, , 02:21 — REGNUM Более 100 млн доз вакцин от COVID-19 было введено по всему Китаю, заявлено во время пресс-конференции Госсовета КНР в рамках совместного механизма профилактики и контроля за заболеванием, сообщает 28 марта агентство Синьхуа.

Данные, опубликованные Национальной комиссией здравоохранения 28 марта, указывают, что общее число вакцин от COVID-19, введенных по всей стране, достигло 102,42 млн.

С тех пор как 24 марта Китай официально приступил к публикации ежедневных отчетов о вакцинации, в стране наблюдалось увеличение количества введенных вакцин более чем на 3 млн доз в день.