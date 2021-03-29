Нью-Йорк, США, , 02:17 — REGNUM Заявление о гибели 107 человек, в том числе семи детей, во время разгона акций протеста военными в Мьянме сделали специальный советник ООН по предупреждению геноцида Элис Ндериту и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Документ опубликован 28 марта пресс-службой ООН.

Утверждается, что 27 марта службы безопасности Мьянмы убили как минимум 107 человек, в том числе семерых детей. Конкретный источник данной информации не назван, сказано, что о геноциде стало известно из «многочисленных достоверных сообщений».

Также авторы заявления отмечают, что число погибших может возрасти по мере уточнения поступающей информации. Кроме того, сообщается о сотнях раненых и задержанных военными в более, чем 40 местах по всей стране. Действия полиции и военных были названы «постыдными, трусливыми и жестокими».

Специальный советник и верховный комиссар ООН заявили, что международное сообщество должно нести ответственность за защиту народа Мьянмы от преступлений военных, захвативших власть в стране. Бачелет и Ндериту обратились к Совету Безопасности ООН с призывом предпринять дальнейшие шаги, основываясь на заявлении от 10 марта 2021 года. Помимо этого они призвали АСЕАН и международное сообщество немедленно предпринять меры для защиты народа Мьянмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальники генштабов 12 стран опубликовализаявление с осуждением применения силы военными Мьянмы против демонстрантов на акциях протеста.

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