Урумчи, Китай, , 02:14 — REGNUM В Синьцзяне не было и нет принудительного труда при производстве хлопка, заявил старший региональный законодатель Ли Сюэцзюнь, передает 27 марта агентство Синьхуа.

По словам замдиректора Постоянного комитета Синьцзянского собрания народных представителей Ли на совместном мероприятии по продвижению Синьцзяна, проведенном с посольством Китая в Великобритании.

По его словам, производство хлопка в Синьцзяне уже достигло высокой степени механизации. Здесь не так много хлопкоуборочных рабочих даже в самый напряженный сезон сбора.

Ли отметил, что хлопковые предприятия в Синьцзяне юридически зарегистрированы и работают в соответствии с законами и нормативными актами. По его словам, права трудящихся на оплату труда, отдых, культуру, социальное обеспечение и прочее полностью гарантированы.

Напомним, что западные страны во главе с США и Великобританией обвинили Китай в использовании рабского труда на хлопковых плантациях в Синьцзяне, а также в геноциде уйгурского населения Синьцзяна, после чего последовали санкции против статусных политиков Поднебесной.