Нанкин, Китай, , 02:09 — REGNUM Провинция Цзянсу на востоке Китая начала массовую кампанию вакцинации против COVID-19, целью которой является 56 млн человек к концу этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Прививки будут ставиться на добровольной основе, а прививочная книжка каждого человека будет регистрироваться с помощью электронного кода, сообщает провинцальное управление здравоохранения.

В настоящее время 133 из примерно 150 низовых медицинских учреждений в столице провинции, городе Нанкине предоставляют населению услуги вакцинации.

«Некоторые из мест вакцинации продлили часы обслуживания до 10 часов вечера, чтобы людям было удобно делать укол после работы», — сказал представитель органов здравоохранения в Нанкине Ван Чжэньчэн.

Город Уси направил машины для вакцинации и медицинский персонал в жилые районы и на заводы, чтобы облегчить работу по массовой вакцинации. По состоянию на 24 марта Китае было введено более 85,85 млн доз вакцин от COVID-19.