Пекин, , 02:05 — REGNUM Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало план расширения охвата гигабитной сети интернет в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Ожидается, что гигабитная оптическая сеть охватит 200 млн китайских домохозяйств к концу этого года. Это показатель должен быть удвоен до 400 миллионов к концу 2023 года, согласно плану.

Китай также стремится увеличить число своих пользователей гигабитного широкополосного интернета до более чем 10 миллионов к концу 2021 года, говорится в плане.

Интернет 5G должен быть доступен во всех районах страны выше уровня округа и некоторых ключевых населенных пунктах к концу этого года, отмечается в плане.