Пекин, , 02:01 — REGNUM Министерство экологии и окружающей среды Китая инициировало двухлетний целевой проект по исследованию всех стоков воды вдоль реки Хуанхэ и некоторых ее основных притоков, сообщает агентство Синьхуа.

Этот проект борьбы с загрязнением включает в себя девять провинциальных регионов, начиная от того места, где берет начало вторая по длине река страны, и заканчивая тем местом, где она впадает в море, сказал замминистра экологии Китая Чжай Цин.

Объединяя полевые исследования с такими технологиями, как спутниковое дистанционное зондирование, инфракрасное и гидролокаторное зондирование, а также большие данные, министерство будет определять количество и местонахождение этих выбросов и контролировать приток загрязняющих веществ.

Проводя исследования промышленных, сельскохозяйственных и городских сточных вод, министерство стремится проследить источник загрязненной воды и найти решения для ряда крупных проблем загрязнения различных районов.

Основываясь на двухлетнем расследовании, министерство пообещало закончить все работы по борьбе с загрязнением окружающей среды на указанных участках к 2025 году. С 2019 года ведомство запустило несколько аналогичных проектов вдоль реки Янцзы и побережья Бохайского моря.