Шанхай, Китай, , 01:57 — REGNUM Шанхайское представительство «Инициативы за лучший хлопок» (BCI) заявило, что оно никогда не сталкивалось ни с единым случаем, связанным с «принудительным трудом» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

С 2012 года команда инициативы в Китае строго соблюдает принципы аудита, проводит сторонние проверки достоверности и проверки третьей стороной на своей площадке проекта в Синьцзяне и «никогда не сталкивалась ни с единым случаем, связанным с принудительным трудом», говорится в последнем заявлении шанхайского офиса швейцарской организации.

Китайская команда инициативы будет продолжать поддерживать связь со своими партнерами по сотрудничеству в Синьцзяне, чтобы совместно обеспечить устойчивое развитие цепочки поставок, добавила она.

Управление заявило, что будет активно поддерживать соответствующие китайские департаменты в разработке стандартов устойчивого развития китайского хлопка.

Напомним, что сразу несколько брендов, входящих в «Инициативу за лучший хлопок», включая Nike и H&M, решили бойкотировать покупку синьцзянского хлопка, присоединившись к показательной акции травли Китая западными странами, которые на высоком уровне обвиняют Поднебесную в геноциде уйгуров в Синьцзяне.