Шарлотт, США, , 01:54 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 101:97.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, записавший на свой счёт 35 очков.

В составе «Шарлотт» наибольшую результативность показал защитник Ар Девонте Грэм, набравшие 30 очков.

В настоящее время «Финикс» занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Шарлотт» идёт на 13-м месте.

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