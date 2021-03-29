Пекин, , 01:50 — REGNUM Количество преступлений, связанных с безопасностью школ и кампусов, сокращается в Китае уже восемь лет подряд благодаря усиленным мерам безопасности и действиям правоохранителей, сообщает агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь Министерства общественной безопасности КНР Чжан Мин заявил на пресс-конференции, что на сегодняшний день в районах вблизи школ по всей стране было создано в общей сложности 250 тыс. полицейских отделений и околотков, а также 150 тыс. постов безопасности.

Полиция и органы образования также совместнои начали специальную кампанию в этом направлении в прошлом году. По словам пресс-секретаря, за последний год в ходе регулярных проверок властями было выявлено и устранено более 12 700 угроз безопасности.