Детройт, США, , 01:48 — REGNUM «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Детройта» шайбы забросили российские форварды Евгений Свечников и Владислав Наместников. Также по голу забили нападающий Майкл Расмуссен и защитник Филип Гронек.

В составе «Коламбуса» точным броском отметился нападающий Джек Рослович.

В настоящее время «Детройт» занимает восьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Коламбус» идёт на шестом месте с 34 очками.

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