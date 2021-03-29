Куньмин, Китай, , 01:47 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая изъяла более 23 кг метамфетамина и арестовала подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает агентство Синьхуа.

Получив в начале марта наводку о том, что банда наркоторговцев планирует контрабанду наркотиков в Китай, полиция города Пуэр и Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа направила совместную оперативную группу для расследования этого дела, сообщает пограничная полиция Хунхэ.

14 марта группа задержала подозреваемого на шоссе Ланьцан — Куньмин и изъяла 250 тыс. таблеток метамфетамина весом 23,44 кг в автомобиле подозреваемого. Ведется дальнейшее расследование.

Юньнань является главным фронтом в борьбе Китая с наркопреступностью, поскольку она граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.