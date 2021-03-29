Вашингтон, , 01:44 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Вашингтона» дубль оформил нападающий Том Уилсон. Ещё по шайбе забросили российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также Ти Джей Оши. Защитник Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились Колин Блэквелл, сделавший дубль, Алекси Лафренье и Крис Крайдер.

В настоящее время «Вашингтон» занимает первое место в Восточном дивизионе, на счету команды 50 очков. «Рейнджерс» идёт на шестом месте с 34 очками.

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