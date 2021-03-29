Тюмень, , 01:40 — REGNUM В Тюмени первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей с отключением горячего водоснабжения на две недели запланирован на 17 мая. Всего тюменцам предстоит пережить семь этапов испытаний сетей — предварительный график отключения горячей воды на время опрессовок опубликован на сайте «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» напомнили, что гидравлические испытания тепловых сетей проводятся ежегодно в межотопительный период, согласно законодательству. Временные отключения горячего водоснабжения рассчитаны на 12 дней, но зачастую бригады УСТЭК работают с опережением установленных сроков.

Также причиной временного отсутствия горячей воды в летний период могут стать капитальные ремонты тепловых сетей. Время, которое требуется для замены участков теплотрасс, зависит от сложности объектов, отметили в УСТЭК.