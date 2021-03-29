Нашвилл, США, , 01:39 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли, один пострадал в результате наводнения, вызванного сильным штормом в американском штате Теннесси. Об этом 28 марта сообщило издание The Washington Post.

От наводнения, вызванного сильными ливнями особенно пострадал город Нашвилл. Здесь, по данным Национальной службы погоды, общее количество выпавших за сутки осадков стало вторым по величине за всю историю наблюдений. Из-за сильного проливного дождя вышли из берегов все местные реки, люди были вынуждены спасаться от стихии на крышах и чердаках домов и на деревьях.

По данным департамента полиции Нашвилла, к настоящему времени были обнаружены тела четырёх погибших. Среди погибших трое мужчин в возрасте от 64 до 70 лет и женщина 46 лет. Личности троих жертв стихии устанавливаются.

Также сообщается, что пострадал сотрудник полиции, он был спасён и доставлен в госпиталь. Спасателям удалось эвакуировать из затопленных домов около 130 человек. В настоящее время продолжается обследование пострадавших от наводнения районов города сотрудниками служб экстренного реагирования совместно с медиками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наводнении в Индонезии, жертвой которого стал один человек.

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