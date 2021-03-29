Майами, США, , 01:27 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Италии Яннику Синнеру в третьем круге турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 37 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 4:6.

Хачанов три раз подал навылет, не допустил двойных ошибок, и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса, четыре ошибки на подаче и 3 из 13 брейков.

В четвёртом круге Синнер сыграет с победителем матча между финским теннисистом Эмилем Руусувуори и представителем Швеции Микаэлем Имером.

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