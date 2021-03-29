Майами, США, , 01:23 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным в третьем круге турнира в Майами. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 37 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4.

Медведев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки, и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, шесть ошибок на подаче и один брейк.

В четвёртом круге Медведев сыграет с победителем матча между американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо и представителем Сербии Душаном Лайовичем.

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