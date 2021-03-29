Тель-Авив, Израиль, , 01:15 — REGNUM Сборная Израиля сыграла вничью с командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 44-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Израиля Дор Перец. А на 56-й хавбек шотландской команды Райан Фрейзер восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день в группе F лидирует сборная Дании, набравшая шесть очков. Далее идут Австрия (4), Шотландия (2). Сборные Фарерских островов, Израиля и Молдавии набрали по одному очку.

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