Анкоридж, США, , 01:11 — REGNUM Как минимум пять человек погибли, один пострадал в результате крушения вертолёта Eurocopter AS50 в американском штате Аляска. Об этом 29 марта сообщает агентство Associated Press.

Информация об авиакатастрофе была получена властями штата около 18:30 по местному времени (05:30 мск воскресенья). Обломки воздушного судна были обнаружены на леднике Кник, недалеко от города Бьютт.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили единственного выжившего, он был экстренно доставлен в медучреждение. Его состояние оценивается врачами как тяжёлое, но стабильное. Остальные пять человек, находившихся в вертолёте, погибли.

Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование причин и обстоятельств, приведших к трагедии. Властями штата запрещены все полёты над местом крушения вертолёта до вечера 29 марта.

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