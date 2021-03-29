Киев, , 01:11 — REGNUM Сборная Украины сыграла вничью с командой Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 80-й минуте счёт открыл нападающий сборной Украины Жуниор Мораес. А на 89-й форвард финской команды Теэму Пукки реализовал пенальти.

На сегодняшний день в группе D лидируют сборная Франции, набравшая шесть очков. Далее идут Финляндия и Украина, у которых по два очка, и команда Боснии и Герцеговины (1). Сборная Казахстана очков не набрала.

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