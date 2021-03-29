Бухарест, , 01:05 — REGNUM Сборная Германии одержала победу над командой Румынией в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий немецкой команды Серж Гнабри на 16-й минуте.

На сегодняшний день в группе J лидируют сборные Германии и Армении, набравшие по шесть очков. Далее идут Северная Македония и Румыния, у которых по три очка. Команды Исландии и Лихтенштейна очков не набрали.

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