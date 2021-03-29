29 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили забавное сходство ДТП с грузовиком в Китае и затором в Суэцком канале.

Артур Савин, , 09:58 — REGNUM ДТП с грузовиком в Китае, перевозившим контейнер компании Evergreen, который перекрыл движение на трассе, идентично тому, как это сделал контейнеровоз той же фирмы в Суэцком канале, вызвало обсуждении в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением 29 марта в социальной сети Facebook.

Контейнер Evergreen Jan Ramroth

«Пусть попробуют космический корабль построить. У них точно получится что-то интересное», — считает Елена А.

Многие пользователи принялись искрометно шутить. Граждане уверены, что шанс такого совпадения, на самом деле, крайне мал и поэтому данное событие является очень интересным.

«Хозяина всего этого бардака налево потянуло, ну и отдачей всё направо ушло. Весна — дело такое», — шутит Villiam K.

Некоторые комментаторы предположили, что компании Evergreen стоило бы сменить сферу деятельности и заняться лучше тем, что у неё получается лучше всего — перекрывать движение.

«Стабильность — признак профессионализма. Им надо заборы выпускать или дамбы строить непрорываемые», — пишет Katia G.

Часть людей пришла к выводу, что инцидент в Суэцком канале нанёс серьёзный ущерб репутации данной компании, но грузовик в Китае добавил в копилку уничтоженного имени ещё немного горьких слёз.

«Совпадение? Не думаю! Теперь у этой компании будут проблемы с заказами на перевозку грузов. Им нужно срочно ребрендинг проводить», — предположил Геннадий К.

Ряд граждан указали, что происшествие, случившееся дважды, может являться случайностью, но трижды — в любом случае будет считаться закономерностью. Поэтому руководству компании необходимо приложить максимальное количество усилий, чтобы не допустить даже мельчайших ошибок.

«Если эти фирмачи ещё что-нибудь перекроют, я думаю, без мордобоя не обойдётся!» — написал Михаил С.

Нашлись и те, кто считает, что больше всего из-за инцидента выиграла Российская Федерация, компании которой на фоне фирмы Evergreen выглядят крайне респектабельно.

«Это говорит миру о том, что Россия на сегодняшний день — это единственный взаимовыгодный и надёжный партнёр», — поделился своим мнением Александр Т.

Напомним, 28 марта в Китае случилось ДТП с грузовиком, перевозившим контейнер компании Evergreen, который перекрыл движение на трассе идентично тому, как это сделал контейнеровоз той же фирмы в Суэцком канале.