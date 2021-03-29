29 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о готовящемся иске представителей Крыма к трём гражданам Украины из-за водной блокады.

Артур Савин, , 10:32 — REGNUM Заявление главы крымского парламента Владимира Константинова о том, что представители Крыма предъявят иск по водной блокаде полуострова трём гражданам Украины, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 29 марта в социальной сети Facebook.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правильно сделали. Украина как всегда расплатится за всё своей территорией», — считает Андрей П.

Многие пользователи оказались обрадованы тому, что организаторы водной блокады Крыма будут привлечены к ответственности. Люди уверены, что представители Украины совершили настоящее преступление, перекрыв воду для полуострова.

«За весь беспредел рано или поздно придётся расплачиваться. Очень хорошая новость!» — подселилась своим мнением Элина И.

Некоторые комментаторы напомнили, что, помимо водной блокады, Украина устроила ещё и энергетическую. Граждане считают, что этот момент в иске также стоит учесть.

«И за энергоблокаду в том числе! Особенно важно поймать этих ублюдков, подорвавших ЛЭП, и наказать по всей строгости закона!» — написала Светлана К.

Ряд граждан предположил, что надежды жителей Крыма на международные суды не принесут им желанного результата. Люди уверены, что их проблемы мировым сообществом будут попросту проигнорированы.

«Принимайтесь за трудовые дела, крымчане, а не иски предъявляйте — не сработает. На Украине не работают правила международного права!» — пишет Людмила К.

Тем не менее большинство пользователей пришло к выводу, что водная блокада Крыма является преступлением, нарушением прав человека и, по сути, пыткой.

«Если не дают воду под любым предлогом, то это считается пыткой. А это уже военное преступление. Так что, нацисты, готовьтесь зайти на эшафот!» — написал Валерий А.

Нашлись и те граждане, кто поделился своими ощущениями того, как сейчас выглядит Крым, после возвращения в состав Российской Федерации.

«Была в Крыму в конце девяностых — нищета, разруха как после бомбёжек. И сейчас была — красиво, народ доволен и рад, что вернулся в Россию. Есть подруги и друзья с Украины, у которых есть жилье в Крыму, очень довольны тем, что сейчас там красиво и цивилизованно стало», — поделилась Olga O.

Напомним, 28 марта глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что представители Крыма предъявят иск по водной блокаде полуострова трём гражданам Украины.