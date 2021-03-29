Варшава, , 01:00 — REGNUM Сборная Польши одержала победу над командой Андорры в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе польской команды дубль оформил нападающий Роберт Левандовски. Ещё один гол забил форвард Кароль Свидерский.

На сегодняшний день в группе I лидирует сборная Англии, набравшая шесть очков. Далее идут Польша и Венгрия, у которых по четыре очка, и Албания (3). Команды Андорры и Сан-Марино очков не набрали.

Читайте также: Сборная Италии обыграла Болгарию в матче отбора ЧМ-2022