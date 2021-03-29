София, , 00:55 — REGNUM Сборная Италии одержала победу над командой Болгарии в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе итальянской команды голы забили нападающий Андреа Белотти, реализовавший пенальти, и полузащитник Мануэль Локателли.

На сегодняшний день в группе С лидируют сборные Италии и Швейцарии, набравшие по шесть очков. Далее идут Литва, Северная Ирландия и Болгария, которые очков не набрали.

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