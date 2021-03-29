Приштина, , 00:50 — REGNUM Сборная Швеции одержала победу над командой Косово в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе шведской команды голы забили Людвиг Аугустинсон, Александер Исак и Себастьян Ларссон, реализовавший пенальти.

Нападающий Златан Ибрагимович, вернувшийся в сборную Швеции после пятилетнего перерыва, отдал голевой пас пяткой.

На сегодняшний день в группе В лидирует сборная Швеции, набравшая шесть очков. Далее идут команды Испании (4) и Греции (1). Команды Азербайджана и Ирландии очков не набрали.

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