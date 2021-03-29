Джакарта, , 00:48 — REGNUM Пожар с последующим мощным взрывом произошёл на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява. Об этом 29 марта сообщает агентство Antara.

Возгорание с последующим взрывом произошло на предприятии компании Pertamina в населенном пункте Балонган. По словам очевидцев, зарево от пожара на заводе видно за несколько километров. На место происшествия направились десятки пожарных машин.

Информация о возможных пострадавших и причинах произошедшего уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возгорании нефтяного терминала в Саудовской Аравии из-за попадания снаряда в один из резервуаров.

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