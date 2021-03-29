Ростов-на-Дону, , 00:43 — REGNUM Низовое (Северное) водохранилище в Ростове-на-Дону, частично обмелевшее в результате аварийной ситуации 25 марта, продолжает наполняться. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

«Пополнение водных запасов происходит за счёт естественного поверхностного стока, в том числе из Верхового водохранилища, и родников», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что деформация одного из затворов произошла утром 25 марта. В результате уровень воды в водохранилище понизился на 1,5 метра.

ИА REGNUM сообщало, что на берегу Низового (Северного) водохранилища был проведён внеплановый субботник, в результате которого собрано семь грузовиков мусора.

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