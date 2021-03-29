Ростов-на-Дону, , 00:35 — REGNUM Аллея спортивной славы появилась в ростовском парке «Левобережный». В честь олимпийцев здесь высадили сосны, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

«Мы высадили 20 сосен в честь спортсменов-олимпийцев, которые родились, жили или тренировались в Ростове. Среди них — олимпийские чемпионы и победители чемпионатов мира по греко-римской борьбе, плаванию, легкой атлетике», — отметил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

В настоящее время зона отдыха оснащена площадками для пляжного волейбола и тенниса, игровыми зонами, тренажёрным комплексом, велодорожкой. При этом напротив парка расположен стадион «Ростов Арена», принимавший матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Напомним, что власти Ростова-на-Дону объявили 2021 год Годом спорта.