Сомбатхей, , 00:35 — REGNUM Молодёжная сборная России по футболу проиграла команде Франции в матче первого тура группового этапа Евро-2021 (среди команд для игроков до 21 года). Встреча завершилась со счётом 0:2.

Сборная Франции забила два своих гола с пенальти. На 15-й минуте счёт открыл Одсонн Эдуард, а на 24-й одиннадцатиметровый удар реализовал Нанитамо Иконе. Оба раза правила нарушал защитник Павел Маслов, который сначала сфолил в своей штрафной, а затем сыграл рукой.

Во втором тайме российские футболисты создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом матче сборная России обыграла команду Исландии со счётом 4:1. 31 марта российские футболисты сыграют со сборной Дании.

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