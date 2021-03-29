Обливский район, , 00:27 — REGNUM В Ростовской области путём подрыва уничтожено более 300 кг снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Как следует из сообщения военного ведомства, опасная находка была обнаружена вблизи посёлка Средний Чир (Обливский район). Сапёры извлекли 353 артиллерийских снаряда калибра 37 мм. Общий вес боеприпасов превысил 300 кг.

Большинство снарядов спустя десятилетия были опасны и «представляли угрозу самоподрыва». Схрон был вывезен на полигон для уничтожения.