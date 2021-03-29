29 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова премьер-министра Армении о своей скорой отставке.

Артур Савин, , 10:27 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он подаст в отставку для того, чтобы прошли внеочередные выборы в республике, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 29 марта в социальной сети Facebook.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эксперимент закончен. В следующий раз меньше прыгайте на улице», — обращается Ilja A.

Многие пользователи пришли к мнению, что уход Пашиняна в отставку является недостаточной мерой после того, что он натворил в Армении. Люди указали, что данный политик стал для Армении уроком, согласно которому антироссийские «революции» не приведут страну к процветанию.

«Как нынче мельчают правители. После проигрыша войны он просто уходит в отставку?!» — задаётся вопросом Геннадий Б.

Некоторые комментаторы отметили, что Пашинян является крайне изворотливым политиком. Граждане уверены, что его словам доверять нельзя, и в скором времени он изменит своё решение на такое, какое будет ему выгодно.

«Никол сегодня сказал одно, а завтра скажет совершенно противоположное. Как можно доверять его словам? Этот человек без чести и совести. Скользкий гад», — считает Наталья И.

Часть людей отметила, что политическая система в Армении насквозь порочна. Граждане уверены, что временный разворот в сторону России скоро закончится и армянская элита вновь обратится в сторону Запада, забыв напрочь про уроки Нагорного Карабаха.

«А в Армении есть хоть один нормальный политик? Все авантюристы. В данной момент они повернулись к России, но завтра вновь отвернутся в сторону НАТО или ЕС», — предположил Leon S.

Ряд граждан считает, что Пашинян, по сути, провёл ту политику в Армении, которую и собирался проводить с самого начала, и поэтому его уход вызван попросту отсутствием дальнейших планов по развалу республики.

«Мавр сделал своё чёрное дело, мавру пора сваливать. А как кричал, как обещал, когда в революцию играл!» — вспомнила Земфира И.

Нашлись и те, кто призвал граждан Армении обратить внимание на то, что после ухода Пашиняна их жизнь чудесным образом не изменится в лучшую сторону.

«Армения считает, что всё поменяется с отставкой Пашиняна. Да ничего не поменяется! Так же будут сидеть на дотациях России, чтобы вдруг не перебежали в Евросоюз или НАТО!» — считает Azer Q.

Напомним, 28 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями Армавирской области страны, что подаст в отставку.