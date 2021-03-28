Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Соединенные Штаты намерены продолжать наращивать санкции против «Северного потока — 2», о своей позиции Вашингтон поставил в известность Германию. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

«Мы считаем, что («Северный поток — 2») — это плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнёру — Германии», — сказал он.

По его словам, в американском конгрессе придерживаются такого же мнения. Согласно законодательству США, Белый дом ввёл санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода, отметил он.

«Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать наращивать эти меры», — добавил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.

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