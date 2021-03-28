Якутск, 28 марта 2021, 23:21 — REGNUM В Якутске по итогам обработки 96,7% протоколов на досрочных выборах главы города лидирует исполняющий обязанности мэра Евгений Григорьев («Единая Россия»). Об этом свидетельствуют данные городской территориальной избирательной комиссии.
Кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин набирает 39,87%, кандидат от КПРФ Савва Михайлов набирает 11,39%. Явка избирателей составила 41,44%.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 января мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о свое уходе с занимаемого поста по состоянию здоровья. И. о городского мэра до «до вступления в должность вновь избранного главы» был назначен ее первый заместитель Евгений Григорьев.