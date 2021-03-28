История вопроса

В январе 2021 года Сардана Авксентьева, которая стала широко известна за пределами Якутии после того как в соцсетях её окрестили чудо-мэром, объявила о досрочном сложении полномочий главы Якутска. Официальной версии отставки стало состояние здоровья. В республике не стали дожидаться единого дня голосования в сентябре и поспешили назначить выборы мэра столицы Якутии на март 2021 года. В первые же дни после отставки стали обозначаться кандидаты на мэрское кресло Якутска. Выборы главы города пройдут в три дня с 26 по 28 марта.