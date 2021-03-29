29 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 00:07 — REGNUM Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон будет усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Горящий американский флаг Jennifer Parr

»Раз такое противоборство по отношению к СП-2, значит, это мощная труба. Значит, нужно делать», — считает Александр М.

Многие пользователи считают, что наглость Соединённых Штатов переходит уже все разумные пределы. Люди отметили, Вашингтон сам себе не отказывает в закупках топлива из России, но в то же время запрещает это делать другим.

«Офигевшие! Сами рекордно много покупают у России нефти, а европейцам наш газ покупать запрещают», — пишет Rodion R.

Некоторые комментаторы выразили уверенность, что Вашингтон не имеет вообще никакого права вводить какие-либо виды санкций против коммерческого проекта на территории совершенно чужих ему стран.

«А дышать нам можно без их разрешения? Привыкли всем указывать. Весь мир в вассалах ходит, а вот Россия строптивой оказалась», — поделилась своим мнением Марина П.

Другие выразили мнение, согласно которому России самой нужно поставить вопрос о том, поставлять ли в Европу и США свои полезные ископаемые или нет. Граждане считают, что в попытках извлечь выгоду руководство страны не замечает откровенной русофобии.

«Ну, если откровенно, то России уже давно пора перекрыть все потоки своих ресурсов в Европу. Хватит кормить русофобов! До добра это не доведёт и никто это не оценит. Если кто-то думает, что завязав Европу на свои ресурсы, это избавит её от русофобии и от нападок, а в перспективе войны против России, он очень сильно ошибается», — написал Валерий Ф.

Ряд граждан выразил презрение властям Германии, которые не находят в себе сил сказать Соединённым Штатам решительное «нет» на их попытки влезь во внутренние дела своего независимого государства.

«До чего же Германия себя не уважает, позволяя другим указывать, что ей делать», — отметил Леонид П.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что в случае, если даже «Северный поток — 2» и будет построен, тем не менее США не дадут ему спокойно осуществлять свою деятельность.

«Жесть, конечно. Как только пустят этот поток, так первые десятилетия будут лишь штрафы прибылью оплачивать, а не в казну заносить», — предположил Рома Р.

Напомним, 28 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что Вашингтон будет усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».