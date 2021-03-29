Санкт-Петербург, , 00:05 — REGNUM Памятник шаверме, который установили владельцы одного из кафе в Санкт-Петербурге, спровоцировал жаркие споры в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 28 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Шаверма Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

»Так-то «шаурма», а не «шаверма»!» — обратил внимание Максим Б.

Многие пользователи отнеслись к появлению такого памятника весьма позитивно. Граждане считают, что тот, кто придумал такой вид блюда, заслуживает того, чтобы его творение украшало улицы российского города

«Я тоже думал, что надо ставить памятник тому, кто придумал шаурму», — написал Андрей Л.

Некоторые комментаторы отметили, что шаверма является неотъемлемой частью современно Санкт-Петербурга. Люди уверены, что данный памятник имеет право на существование.

«Пусть наши предки знают, что Санкт-Петербург — это город, где появились настоящие шавермы. Но памятник весьма скромный. Я бы добавил местный колорит, например сфинкс у Невы, сжимающий в лапах шаверму, с маской от коронавируса на морде, ведь о здоровье нельзя забывать», — пишет Константин И.

Тем не менее нашлись и недовольные тем, что в Петербурге появился памятник данному виду продуктов питания. Граждане считают, что в России имеет популярность другой вид еды, и именно он заслуживает право украшать город.

«Памятник — дерьмо, и сама шаверма не лучше. Лучше бы поставили памятник советской колбасе», — считает Олег К.

Другие отметили, что памятник наполнителю желудка в городе-герое Ленинграде является настоящим издевательством. Люди не приемлют существование подобных монументов.

«Что-то у людей не так со вкусом и чувством меры. Или они намеренно решили поржать над жителями Санкт-Петербурга?» — задаётся вопросом Ольга П.

Отдельные граждане уверены, что появление такого памятника могло случаться исключительно по вине дурости. Необходимо регулировать появление таких «изобразительств» на улицах российских городов, считают люди.

«Дай волю дуракам — не такие еще «шедевры» «украсят» город», — написал Алексей З.

Нашлись и те, кто указал, что владельцам кафе было бы куда больше уважения, потрать они деньги с памятника на более полезные дела.

«Лучше бы на эти деньги, которые потратили на барельеф, накормили бы бездомных», — поделился своим мнением Евгений К.

Напомним, 28 марта в Санкт-Петербурге появился памятник шаверме, который установили владельцы одного из кафе.