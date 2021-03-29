Санкт-Петербург, , 00:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге, по состоянию на 28 марта, вакцинацию от коронавирусной инфекции прошёл 358 131 человек. Из них 271 699 человек полностью завершили цикл вакцинации, состоящий из двух прививок. По отношению к численности постоянного населения Северной столицы эти цифры составляют, соответственно, 6,65% и 5,04%.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

За предыдущие сутки первично были привиты 3977 человек, вторично — 2205 человек. С начала прививочной кампании в Петербург поступило 465 842 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток препарата в поликлиниках и других прививочных пунктах составляет 51 711 комплектов.

В связи появлением в мире новых штаммов вируса и третьей волной эпидемии в ряде стран Европы, в частности, в соседней Финляндии, специалисты и власти города на Неве призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний, привиться от коронавирусной инфекции.

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