Москва, , 23:04 — REGNUM Несколько сотрудников центра им. Гамалеи ревакцинировались вакциной «Спутник V», иммунные ответы у них хорошие. Об этом заявил замдиректора Центра по научной работе Денис Логунов.

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«Часть сотрудников уже довольно давно вакцинировались, и ряд из них, пожилых были перевакцинированы, очень хорошие ответы», — сказал он в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что иммунитет, предсуществующий к аденовирусам, не оказывает влияние на формирование иммунного ответа после вакцинации на основе аденовирусных векторов.

По его словам, специалистами была доказана «возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену», вследствие чего повторная вакцинация препаратом «Спутник V» «не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация».