Братислава, , 22:43 — REGNUM Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о готовности поменяться постами в правительстве с министром финансов страны Эдуардом Хегером.

«На заседании руководства нашей партии я заявил, что готов покинуть пост премьера и поменяться местами с Эдуардом Хегером», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась местными телеканалами.

По его словам, в таком случае Хегер станет премьер-министром, а он займёт пост главы минфина. В свою очередь Хегер заявил о готовности возглавить правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис начался в Словакии после того, как премьер-министр и председатель правоцентристской партии «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) Игорь Матович без согласия партнеров по правительству решил приобрести для жителей страны, в которой ухудшается эпидемиологическая обстановка, российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Последнее вызвало недовольство президента страны.