Санкт-Петербург, , 22:55 — REGNUM В Петербурге постепенно улучшаются все эпидемические показатели, характеризующие распространение коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье, 28 марта, Межведомственный городской координационный совет по борьбе с COVID-19.

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Так, за предыдущие сутки в Петербурге был зафиксирован 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 48 случаев меньше, чем сутками ранее. Количество случаев обращения за медицинской помощью пациентов с подтвержденным COVID-19, по сравнению с прошлым воскресеньем, 21 марта, уменьшилось на 21,9%. Общее количество активно больных COVID-19, по сравнению с 21 марта, снизилось на 5,92%, суточное число госпитализаций сократилось на 1,22%.

«В Петербурге наблюдается снижение распространения инфекции», — делают обнадеживающий вывод специалисты Межведомственного совета.

Для больных с COVID-19 и пневмониями в Северной столице в настоящее время развернуто 6248 коек. Из них свободны 1949 коек (31,2%). При этом доля тяжелых больных в стационарах составляет 28%. На ИВЛ находится 174 пациента.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 392 500 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 12 167 человек, в том числе 33 человека — за последние сутки. Выздоровели 344 728 человек.

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