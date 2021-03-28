Амстердам, , 22:30 — REGNUM В Амстердаме полицейские применили водомёты для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений. Об этом 28 марта сообщили в городской мэрии.

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Отмечается, что полицейские прибегли к спецсредствам после того, как митингующие проигнорировали призывы разойтись. Всего на Музейную площадь в Амстердаме вышли более тысячи человек.

Демонстранты требовали отмены ограничительных мер, на просьбы полиции разойтись люди не реагировали. В частности, манифестанты требовали отмены комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта более 150 человек были задержаны полицией в ходе акции протеста против ограничений, введённых из-за угрозы распространения COVID-19 в Амстердаме.