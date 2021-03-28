Женева, Швейцария, , 22:00 — REGNUM В мире за сутки 27 марта выявили 565 997 случаев заражения коронавирусом, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Таким образом, всего в мире выявлено 126 359 540 случаев заражения. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 2 769 473 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент России Владимир Путин сделал прививку первым компонентом одной из российских вакцин от COVID-19. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства после проведённой несколько дней назад вакцинации от COVID-19 чувствует себя хорошо.

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