Нью-Йорк, США, , 21:31 — REGNUM Ещё одна неделя простоя в работе Суэцкого канала из-за севшего на мель судна может вызвать серьёзные перебои в поставках в Европе, считает руководитель морских исследований школы Флетчера при американском университете Тафтса Рокфорд Вайтц.

По его словам, если судно будет освобождено в течение двух-трех дней, тогда «экономические убытки будут относительно небольшими».

«Однако если вызволение судна займет еще неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои», — цитирует его ТАСС.

В частности, по мнению эксперта, из-за простоя могут пострадать нефтеперерабатывающие заводы в европейских странах, которые зависят от стабильных и предсказуемых поставок нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта огромный контейнеровоз Ever Given проходил по Суэцкому каналу. В это время в том районе была песчаная буря. По предварительным данным, экипаж корабля и египетский лоцман потеряли управление кораблем из-за сильного ветра — судно врезалось в глинистый берег канала, его корму развернуло, и она врезалась в противоположный берег.

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