28 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Самые обсуждаемые события в Мурманской области в период с 22 по 28 марта.

Полина Серова, , 22:50 — REGNUM Очередная трагедия в Хибинах, стремительный рост цен на продукты питания и решение Андрея Малахова вернуться в родные Апатиты стали основными темами для дискуссий в социальных сетях на уходящей неделе.

Карта Мурманской области Орленок Иван Сергеевич

Смерть в горах

Событием уходящей недели для жителей Мурманской области стала гибель ребёнка в Хибинах — девочку 2008 года рождения завалило стометровым козырьком снега во время лыжного похода. Общественность возмутило в этой истории всё: и сам факт нахождения детей в горах в лавиноопасный период, и неспособность МЧС вести спасательную операцию, и преждевременное известие о смерти девочки от Следственного комитета в тот момент, когда она еще была жива. Организм ребенка боролся за жизнь 12 часов, за это время никто из спасателей на место ЧП прибыть не смог.

«Просто оказывается, что у нас не готовы к таким ситуациям. Позорище», — возмутилась Инна Костю в социальной сети «Вконтакте».

»Зато на учениях все — огонь! Да на рыбалки чиновникам всегда есть вертолет», — отметила Алла Колыжева.

Как дети оказались в горах в лавиноопасный период — основной вопрос, который пользователи адресовали организаторам похода.

«Это были соревнования! Туриада-2021. И вот тут вопросы к организатором соревнований — они не смогли обеспечить безопасность участников соревнований от слова «никак». Но федеральным организациям такие вопросы задавать не принято…» — отметила Елена Остроумова.

«Как в самые лавиноопасные горы можно было тащить детей? Взрослый человек несёт ответственность сам за себя, а за детей в ответе те, кто их туда повёл и кто это позволил», — написала Елена Балахнина.

Некоторые участники дискуссии встали на защиту инструкторов — по их сведениям, тренерский состав группы был опытным, а вина за произошедшее лежит на МЧС, которое якобы не предупредило туристов об опасности. Эти аргументы большинству пользователей не показались весомыми.

Хибины Lite

«Это как в Карелии, в лагере, дети утонули! Тоже опытные инструкторы, в шторм выпустили! Итог — 13 детей утонули!» — вспомнил Темир Рустамов

Многие отметили, что очередная трагедия в Хибинах наносит репутационный риск региону как центру зимнего туризма.

«Какая ужасная реклама для нашего турбизнеса. Собираетесь в Хибины — возьмите с собой врача и вертолёт… Сил родителям — это трагедия…» — написала Юлия Цыбулина.

К дискуссии традиционно присоединились и глобалисты:

«Если у нас, в великой и могучей, власти не могут найти возможность и принять меры для спасения одного человека, то что уж говорить про всю страну. Сколько можно ходить по граблям?» — написал Александр Сизов.

«Золотые» яйца

Мурманскстат на уходящей неделе зафиксировал рост цен на некоторые продукты питания: на 2,4% подорожала мороженая и охлажденная курица. Цены на картофель, репчатый лук и белокочанную капусту выросли на 2,1%, 1,1% и 1% соответственно. Пользователи сети поспешили выразить свое возмущение по этому поводу.

«В Мурманске вообще уже с ума сошли с такими ценами на продукты, которые продуктами не назвать просто», — Евгения Пророкова.

«В «Магните» цены зашкаливают!!! Стали ценники ставить — стоимость за сто грамм!!! Уловка маркетинга… Каждую покупку люди откидывают и проверяют чеки. А сколько тут же возвращают и отказываются…» — сообщила Галина Исайкина.

Из-за чего произошел скачок цен — этому вопросу была посвящена отдельная дискуссия, развернувшаяся на просторах соцсети «Вконтакте».

»С нового года подняли пенсии и минималку — прошло как-то незаметно, вот вам и скачок цен следом», — объяснил Михаил Неелов.

«Всё из-за роста цен на бензин. У нас люди получают копеечные зарплаты, т. е. труд у нас недооценен, экономика высушена за счёт монетарной политики ЦБ — ввиду низкой производительности труда, в том числе. Потому индексация и подобные меры никак не влияют на рост цен, по крайней мере, влияние незначительное, на мой взгляд. А вот бензин — рост стоимости у нас перманентный, так как выгодоприобретатели в данном случае не последние люди в стране», — рассудил его собеседник.

Десятки лайков набрал лайфхак о сбережении средств:

«В этом году яйца можно не красить, они и так золотые», — резюмировала Светлана Васильева.

Яйца Петр Данилов © ИА Красная Весна

Прописка Андрея Малахова

Телеведущий Андрей Малахов объявил в своем Instagram о том, что снова прописался в родном городе Апатиты. «С 23 марта я официально прописан в г. Апатиты. Считаю это трендом-2021 — прописка в Москве (такая желанная в 90-х 20 века) в 21-м веке — не такая уж важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) — MUST».

Выразить восторг по поводу такой новости поспешили не только рядовые жители Мурманской области, но и публичные люди:

«Круто», — поддержал коллегу Вячеслав Манучаров.

«Браво!!!» — написала Арина Шарапова.

Андрей Малахов Klim Boleslav

Критики проявили бОльшую словоохотливость:

«Вот интересно, что на самом деле сподвигло? Неужели тут пенсия больше, чем в Москве?» — спросил пользователь @olgaz777

«Наверняка вы лукавите. И прописка нужна для чего-то. А налоги платят по месту работы, а не по прописке», — высказалась @skylagina1107

«Ну понятно зачем. Северная пенсия больше московской», — объяснил поступок телеведущего @aleksanderpanin.