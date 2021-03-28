Ханты-Мансийск, , 21:25 — REGNUM Парламентом Югры одобрен законопроект о выплате единовременного пособия в случае заражения медработника коронавирусной инфекцией, в размере пятикратной величины прожиточного минимума. Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения Алексея Добровольского.

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В Югре за время пандемии выявлено свыше трёх тысяч случаев заражения медицинских работников SARS-CoV-2, отметил глава депздрава ХМАО.

Кроме того, медики Югры являются в регионе приоритетной категорией для вакцинации от коронавируса.