Тирана, , 21:16 — REGNUM Сборная Англии одержала победу над командой Албании в матче II тура отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча в Тиране завершилась — 2:0 в пользу гостей. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подопечные Гарета Саутгейта сумели подтвердить статус фаворитов противостояния, одержав победу, благодаря двум безответным мячам, отправленных в ворота албанцев.

Победу Англии принесли голы Гарри Кейна и Мэйсона Маунта.

Англия одержала вторую победу подряд и набрала 6 очков, возглавив группу I.