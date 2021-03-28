Копенгаген, , 21:12 — REGNUM Сборная Дании по футболу разгромила команду Молдавии в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча группы F в датском Хернинге завершилась — 8:0 в пользу хозяев. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей по дублю оформили Миккель Дамсгард и Каспер Дольберг, также голы забили Матиас Йенсен, Йенс Ларсен, Маркус Ингвартсен, Роберт Сков.

Датская команда одержала 2 «сухие» победы подряд на старте отборочного турнира с общим счетом 10:0 и лидирует в таблице группы — 6 очков. Сборная Молдавии — на V месте (1 очко).