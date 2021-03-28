Москва, , 21:00 — REGNUM Информация о смене руководства Роскосмоса является выдумкой, сообщили 28 марта в пресс-службе госкорпорации.

«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки», — заявили в Роскосмосе.

Отметим, ранее в телеграм-каналах появилась информация, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ближайшее время может покинуть пост главы госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева «в связи с утратой доверия». Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток: по версии следствия, в период с января по октябрь 2020 года он получил 31 млн рублей. Пензенскую область он возглавлял с 2015 года.