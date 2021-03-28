Манама, 28 марта, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Семикратный чемпион «Формулы-1» пилот Льюис Хэмилтон (Великобритания) превзошёл рекорд легендарного Михаэля Шумахера по количеству кругов лидирования за карьеру.

jonekw13 Фигура Льюиса Хэмилтона в музее Мадам Тюссо

По итогам Гран-при Бахрейна в активе Хэмилтона — 5126 кругов лидирования в гонках. Рекорд Шумахера, являющегося первым в истории 7-кратным чемпионом «Формулы-1», — 5111 кругов. Об этом сообщает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, пилот команды «Мерседес» Хэмилтон выиграл первый этап нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл, третьим — другой гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас.