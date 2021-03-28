Салехард, 28 марта 2021, 20:29 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 23 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 28 марта региональный оперативный штаб.
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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 24 случая.
Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 28 марта 37 922 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 36 463 человека, 407 пациентов с COVID-19 скончались.